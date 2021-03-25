Германия

Наставник немецкой национальной команды попал в сферу интересов турецкого клуба.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который по окончанию Евро-2020 покинет пост, может продолжить карьеру в Турции.

По информации Goal, в услугах 61-летнего специалиста заинтересован Фенербахче. Также отмечается, что Лев в общении с друзьями допускал возможность работы в Турции.

Ранее немец уже возглавлял данный турецкий клуб в сезоне-1998/99. При нем команда заняла третье место в локальном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Йоахим Лев изучает испанский язык и желает возглавить Реал Мадрид.

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