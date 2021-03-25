Наставник немецкой национальной команды попал в сферу интересов турецкого клуба.
Йоахим Лев, getty images
25 марта 2021, 10:21
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который по окончанию Евро-2020 покинет пост, может продолжить карьеру в Турции.
По информации Goal, в услугах 61-летнего специалиста заинтересован Фенербахче. Также отмечается, что Лев в общении с друзьями допускал возможность работы в Турции.
Ранее немец уже возглавлял данный турецкий клуб в сезоне-1998/99. При нем команда заняла третье место в локальном чемпионате.
Ранее сообщалось, что Йоахим Лев изучает испанский язык и желает возглавить Реал Мадрид.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.