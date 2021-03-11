Италия

Итальянский тренер может вновь приступить к работе в стане неаполитанцев.

Маурицио Сарри в скором времени может стать главным тренером Наполи, сообщает Radio Kiss Kiss.

В случае назначения на пост главного тренера, итальянец, в первую очередь, желает воссоединения с Жоржиньо, который ныне выступает за Челси.

Неаполитанцы после 25 сыгранных матчей находятся на шестой строчке турнирной таблицы с 47 баллами в активе.

Ранее в нынешнем сезоне неаполитанцы уже начинали переговоры с Сарри, возглавлявшим команду в 2015-2018 годах, однако тот ответил отказом.