Турция

Вингер Вест Хэма может сменить клубную прописку.

Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский Вест Хэм, контракт с которым действителен еще год, уже в текущее трансферное окно.

Как сообщает портал Haber365, на украинского футболиста претендует сазу два ведущих клуба турецкой Суперлиги.

Речь идет о Галатасарае и Фенербахче. Первый готов платить Андрею Ярмоленко 2,5 миллиона евро в год, тогда как "желтые канарейки" на 500 тысяч евро больше.

В минувшем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке лондонцев 24 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить три гола и отдать пять результативных передач.

Напомним, что ранее Вест Хэм определился с ценой, за которую готов отпустить Андрея Ярмоленко в другой клуб.