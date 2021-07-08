Турция

Нигерийский форвард продолжит выступать в Турции.

Сивасспор на своем официальном сайте объявил о продлении арендного соглашения с нападающим донецкого Шахтера Оларенважу Кайоде.

Новое соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано до конца предстоящего сезона. Его контракт с "горняками" действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Кайоде провел 40 поединков, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

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