Украина

27-летний нигериец рассказал о своей ситуации с "горняками".

Нападающий донецкого Шахтера Оларенважу Кайоде, который выступает на правах аренды за Сивасспор, прокомментировал свою ситуацию, в которую он попал из-за отказа выступать в Китае.

"У меня были отличные отношения с тренером (Паулу Фонсекой – прим.). Но из-за того, что это был большой трансфер из Манчестер Сити, в руководстве Шахтера посчитали, что могут заработать на мне, продав в Китай. Я отказался, поэтому у меня начались проблемы с умниками в клубе, и тогда я запросил аренду в мой нынешний клуб", — приводит слова Кайоде This Day.

Кайоде стал полноценным игроком Шахтера летом 2018 года, когда "горняки" выкупили его из Манчестер Сити.

Сезон-2019/20 Оларенважу провел в аренде в Газиантепе в Турции, а в сентябре прошлого года он был отдан в Сивасспор, где в 29 матчах забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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