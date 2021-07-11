Турция

Украинский хавбек может трудоустроиться в Турции.

Бывший полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает Sporx.

По информации источника, в услугах 27-летнего украинца заинтересован Гезтепе, который уже сделал футболисту предложение о личном контракте. Футболист взял время на раздумье.

Напомним, в настоящее время Юрченко находится в статусе свободного агента, так как у него закончился контракт с Зарей по итогам прошлого сезона. За два года он провел в составе луганчан 68 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов.

По итогам прошедшей кампании Гезтепе финишировал на десятом месте в чемпионате Турции.

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