Украина

Хавбек Зари намерен сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко намерен сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганик LIVE.

По информации источника, 27-летний украинец хочет найти новую команду в зарубежном чемпионате.

При этом отмечается, что футболист пока еще не продлил контракт с луганским клубом, который по-прежнему рассчитывает на игрока и готов продлить соглашение на будущий сезон.

В минувшем сезоне Юрченко провел 33 поединка, в которых забил восемь голов и отдал восемь ассистов.

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