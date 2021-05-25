Хавбек Зари намерен сменить клубную прописку в летнее межсезонье.
Владлен Юрченко, ФК Заря
25 мая 2021, 09:50
Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко намерен сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганик LIVE.
По информации источника, 27-летний украинец хочет найти новую команду в зарубежном чемпионате.
При этом отмечается, что футболист пока еще не продлил контракт с луганским клубом, который по-прежнему рассчитывает на игрока и готов продлить соглашение на будущий сезон.
В минувшем сезоне Юрченко провел 33 поединка, в которых забил восемь голов и отдал восемь ассистов.
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