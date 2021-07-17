Турция

Звездный колумбийский форвард Радамель Фалькао может сменить клубную прописку уже этим летом.

Колумбийский форвард турецкого Галатасарая Радамель Фалькао может покинуть Стамбул уже в это трансферное окно.

По информации испанского издания Marca, турки склонны к тому, чтобы продать именитого форварда. В то же время сам Фалькао не против сменить клубную прописку.

Отмечается, что на звездного форварда претендуют клубы из Катара, MLS и Саудовской Аравии.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в около двух миллионов евро.

Напомним, Фалькао перешел в Галатасарай в 2019 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне колумбиец сыграл в 17 матчах турецкой Суперлиги, забив девять мячей и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Галатасарай всерьез нацелился на одного из лидеров сборной Украины.

