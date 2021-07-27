Уругвайский защитник Диего Годин может перебраться в Турцию.
Диего Годин. Фото Getty Images
27 июля 2021, 08:32
Защитник Кальяри Диего Годин может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, в услугах уругвайского защитника заинтересован турецкий Бешикташ.
По информации источника, турки предложили контракт опытному защитнику на два года — до лета 2023. Отмечается, что Кальяри не против расстаться со своим звездным футболистом из-за высокой заработной платы.
Напомним, Годин перешел в Кальяри из Интера в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне защитник провел в Серии А 26 матчей, забив один гол.
Ранее сообщалось, что Кальяри арендовал защитника Интера.