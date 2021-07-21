Италия

Ближайший сезон Дальберт проведет в составе "островитян".

Защитник миланского Интера Дальберт продолжит свою карьеру в составе Кальяри, сообщает пресс-служба "островитян".

Арендное соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до лета предстоящего сезона. Также в договор была включена опция выкупа.

По информации СМИ, если "островитяне" захотят выкупить контракт футболиста, то они должны будут заплатить около 7 миллионов евро.

Для Дальберта это будет третья аренда подряд. В прошедшем сезоне он выступал в составе Ренна, за который провел 13 матчей и отдал одну голевую передачу.

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