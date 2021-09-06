Вингер Бешикташа Джермейн Ленс, якобы, хочет разорвать контракт с клубом.
Джермейн Ленс. Фото Getty Images
06 сентября 2021, 13:55
Нидерландский полузащитник Джермейн Ленс, который известен в Украине по выступлениям в составе киевского Динамо, может сменить клуб в турецкой Суперлиге.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Ленс вскоре разорвет контракт с контракт с Бешикташем, который заканчивается следующим летом.
По данным источника, вингер продолжит карьеру в турецком клубе Карагюмрюк, за который играл во второй части прошлого сезона, забив три мяча в 16 матчах.
За Бешикташ Ленс выступал с 2017 года. В составе стамбульского гранда Джермейн провел 102 матча, забил 12 мячей и отдал 20 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Барселона отправила Пьянича в Бешикташ.