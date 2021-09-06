Турция

Вингер Бешикташа Джермейн Ленс, якобы, хочет разорвать контракт с клубом.

Нидерландский полузащитник Джермейн Ленс, который известен в Украине по выступлениям в составе киевского Динамо, может сменить клуб в турецкой Суперлиге.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Ленс вскоре разорвет контракт с контракт с Бешикташем, который заканчивается следующим летом.

По данным источника, вингер продолжит карьеру в турецком клубе Карагюмрюк, за который играл во второй части прошлого сезона, забив три мяча в 16 матчах.

За Бешикташ Ленс выступал с 2017 года. В составе стамбульского гранда Джермейн провел 102 матча, забил 12 мячей и отдал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона отправила Пьянича в Бешикташ.