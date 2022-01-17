Турция

29-летний бразилец продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Турецкий Антальяспор на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником Шахтера Фернандо.

Соглашение с 29-летним бразильцем рассчитано на полтора года. В новой команде футболист будет выступать под 20 номером.

Напомним, Фернандо выступал за Шахтер с 2013 по 2015 год. Последним клубом Фернандо был китайский Бэйцзин Гоань.

После 21 игры Антальяспор набрал 23 очка и занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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