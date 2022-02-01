Турция

Гомис вновь будет выступать за Галатасарай.

Бывший нападающий Лиона, Марселя и сборной Франции Бафетимби Гомис возвращается в чемпионат Турции.

Футболист вновь будет выступать за Галатасарай, в составе которого он провел сезоне 2017/18, сообщает Николо Скира.

Контракт будет подписан на 18 месяцев с возможностью продления еще на год.

Последним клубом Гомиса был Аль-Хиляль, который он покинул в конце 2021 года .

За аравийский клуб француз в этом сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться девятью забитыми мячами.

Ранее Галатасарай усилился резервным голкипером Барселоны.