Гомис вновь будет выступать за Галатасарай.
бафетимби гомис, getty images
01 февраля 2022, 21:55
Бывший нападающий Лиона, Марселя и сборной Франции Бафетимби Гомис возвращается в чемпионат Турции.
Футболист вновь будет выступать за Галатасарай, в составе которого он провел сезоне 2017/18, сообщает Николо Скира.
Контракт будет подписан на 18 месяцев с возможностью продления еще на год.
Последним клубом Гомиса был Аль-Хиляль, который он покинул в конце 2021 года .
За аравийский клуб француз в этом сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться девятью забитыми мячами.
Ранее Галатасарай усилился резервным голкипером Барселоны.