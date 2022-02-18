Турция

Бразилец снова может перебраться в китайский чемпионат.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Алекс Тейшейра, который в настоящее время выступает за Бешикташ, может вернуться в китайскую Суперлигу. Об этом сообщает журналист beIN SPORTS Гюрлер Акгюн.

По информации источника, руководству Бешикташа поступило предложение от одного из китайских клубов. В ближайшее время "орлы" его тщательно рассмотрят.

Напомним, Тейшейра стал игроком турецкого клуба летом прошлого года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Алекс провел пять лет в китайской Суперлиге, начиная с февраля 2016 года.

В нынешнем сезоне Тейшейра провел 20 поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.