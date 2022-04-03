Украина

Люксембурзький гравець поділився думками про війну в Україні.

Нападник Жерсон Родрігес, що належить київському Динамо, розповів про те, як війна в Україні вплинула на його життя.

"Звичайно, війна певним чином зачепила мене. Мої друзі в Україні дуже постраждали. Моя дитина та сім'я були в Україні, коли все почалося.

Хочу, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася і ми повернулися до звичайного життя. Мені трохи пощастило, що я не був в Україні на момент початку війни. Після того, як я забрав із собою сім'ю, це не є великою проблемою для мене", – розповів Жерсон в коментарі для Hurriyet.

Нагадаємо, наприкінці березня Жерсон разом з Олів'є Тіллем перейшов до турецького Еюпспора на правах оренди.