Скандальний форвард може мати шанс знову виступати на високому рівні.
Маріо Балотеллі, Getty Images
01 червня 2022, 16:41
Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі має намір повернутися до італійської Серії А.
"Я дуже хотів би повернутися і грати в Італії. Монца? Ми говорили, подивимося", — цитує гравця журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
Нагадаємо, раніше Маріо вже виступав за такі італійські клуби, як Лумеццане, Інтер, Мілан, Брешіа та Монца.
Минулого сезону Балотеллі провів 31 матч, у яких забив 18 голів і віддав чотири асисти.