Турция

Скандальний форвард може мати шанс знову виступати на високому рівні.

Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі має намір повернутися до італійської Серії А.

"Я дуже хотів би повернутися і грати в Італії. Монца? Ми говорили, подивимося", — цитує гравця журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Нагадаємо, раніше Маріо вже виступав за такі італійські клуби, як Лумеццане, Інтер, Мілан, Брешіа та Монца.

Минулого сезону Балотеллі провів 31 матч, у яких забив 18 голів і віддав чотири асисти.