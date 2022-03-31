Италия

Форвард жалкує про невдачу італійської збірної.

Нападник Маріо Балотеллі прокоментував виліт збірної Італії з плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022.

Форвард провів збір з італійською збірною в лютому, але не отримав виклику від Роберто Манчіні і березні.

"Мені боляче, але не через те, що мене не викликали на матчі з Північною Македонією або Туреччиною. Чемпіонат світу відбудеться в грудні, я міг би стати частиною команди.

У мене був шанс, але я втратив можливість. Бачити Італію поза чемпіонатом світу боляче.

Перед воротами суперника я дію дуже. Не кажу, що ми б обов’язково виграли, якщо б я грав, але в нас були можливості забити", – розповів Балотеллі в коментарі для Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Італія поступилася Північній Македонії та втратила шанси на потрапляння на ЧС-2022.