Турция

Новий керманич одразу розставив крапки над і в питанні майбутнього гравця в клубі.

Ще взимку минулого року німецький півзахисник Месут Озіл долучився до турецького Фенербахче на правах вільного агента, завершивши таким чином багаторічні виступи в складі лондонського Арсеналу.

Однак ще на початку виступів 33-річного виконавця в складі "канарок" з’явилися чутки щодо можливого конфлікту між ним та керівництвом клубу відносно рівня заробітної плати.

У підсумку, Месут відіграв приблизно рік у Туреччині, після чого з’явилася інформація про відсторонення його від роботи з командою за рішенням тренерського штабу.

Тоді Фенербахче знаходився під керівництвом тимчасового тренера Ісмаїла Картала, але вже на початку літнього трансферного вікна клуб запросив на посаду головного тренера відомого португальського фахівця Жорже Жезуша, який одразу розставив акценти у відносинах з Озілом.

"Фенербахче не може виграти чемпіонський титул уже вісім сезонів поспіль. Месут Озіл — важливий гравець для клубу, однак керівництво вже ухвалило рішення стосовного нього. Воно матиме силу і після початку моєї роботи тут.

Не має різниці між Жорже Жезушем чи Месутом Озілом. Найголовніше — успіх Фенербахче", — заявив досвідчений керманич.

Зауважимо, що в складі турецького клубу Озіл відіграв 37 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.