Турция

Наразі невідомо, чи повернуться вони до команди.

Месут Озіл та Озан Туфан виключені зі складу першої команди — повідомив офіційний сайт Фенербахче.

Повідомляєтся, що це було рішення керівництва клубу, але про причини та строк відсторонення невідомо.

33-річний Озіл провів 92 матчі (23 голи) за національну збірну Німеччини та грав за Шальке (39 матчів в усіх турнирах, 1 гол), Вердер (108, 17), Реал (159, 27), Арсенал (254, 44) та Фенербахче (37, 9).

27-річний Туфан провів 65 матчів (9 голів) за національну збірну Туреччини та грав за Бурсаспор (66, 4), Аланіяспор (19, 0), Вотфорд (9, 0) та Фенербахче (175, 21).