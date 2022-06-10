Турция

Італійський фахівець може вирушити до Туреччини.

Галатасайрай, який за підсумками минулого сезону турецький Суперліги фінішував на 13-му місці, перебуває у пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, стамбульський клуб розглядає кандидатуру Роберто Де Дзербі, який на даний момент фактично є головним тренером донецького Шахтаря, але, швидше за все, залишить стан "гірників" через російське вторгнення в Україну.

Серед інших кандидатів на посаду головного тренера Галатасараю фігурують прізвища Руді Гарсії та Марко Розе.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявляв, що питання щодо тренерського штабу першої команди, як і раніше, відкрите.