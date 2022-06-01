Украина

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін заглянув у недалеке майбутнє.

Роберто Де Дзербі швидше за все покине Шахтар із-за війни.

"Що ми сьогодні знаємо? Ми граємо у груповому етапі ЛЧ. Він починається у вересні. До нього треба підготуватись. Потрібно розпочинати за півтора-два місяці. Це те, що сьогодні зрозуміло", — cказав Палкін.

"Сюди накладається питання чемпіонату, тренерського штабу, футболістів тощо. Над цим треба працювати. Коли будуть відповіді на питання про чемпіонат та багато іншого, тоді й підлаштовуватимемося під цю ситуацію".

"Хто буде тренером: Де Дзербі, Срна чи хтось інший? Це питання відкрите".

Раніше директор із футболу донецького Шахтаря Даріо Срна висловив готовність очолити "гірників".