Турция

Італійський фахівець продовжить кар'єру у Туреччині.

Колишній головний тренер Ювентуса Андреа Пірло стане новим наставником турецького клубу Фатіх Карагюмрюк. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо на своєму сайті.

За інформацією джерела, 43-річний італієць підписав контракт на один рік і незабаром очікується офіційне оголошення.

Раніше Пірло очолював Ювентус у сезоні-2020/21, після чого італієць залишався без роботи.

За підсумками минулого сезону Фатіх Карагюмрюк фінішував на восьмому місці у турнірній таблиці турецької Суперліги.