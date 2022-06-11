Італійський фахівець продовжить кар'єру у Туреччині.
Андреа Пірло, Getty Images
11 червня 2022, 19:59
Колишній головний тренер Ювентуса Андреа Пірло стане новим наставником турецького клубу Фатіх Карагюмрюк. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо на своєму сайті.
За інформацією джерела, 43-річний італієць підписав контракт на один рік і незабаром очікується офіційне оголошення.
Раніше Пірло очолював Ювентус у сезоні-2020/21, після чого італієць залишався без роботи.
За підсумками минулого сезону Фатіх Карагюмрюк фінішував на восьмому місці у турнірній таблиці турецької Суперліги.