Турция

Італійський фахівець знайшов нову роботу в несподіваному місці.

Колишній головний тренер туринського Ювентуса та відомий у минулому гравець Андреа Пірло вже понад рік знаходиться поза межами професійної діяльності, бо не визначився з новим місцем роботи.

Чутки пов’язували 43-річного спеціаліста з роботою в італійській Салернітані та португальських Бразі чи Бенфіці, однак до перемовин із керівництвами цих команд зрештою справа так і не дійшла.

Станом на тепер, італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що Пірло є дуже близьким до того, щоб узгодити умови контракту з турецьким Фатіх Карагюмрюк, який закінчив сезон Суперліги на восьмій сходинці турнірної таблиці.

Згідно з останніми даними, Андреа запропонували угоду до 2024 року.