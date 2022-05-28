Італійський клуб повернувся до еліти вперше за 26 років.
Андреа Пірло, Getty Images
28 травня 2022, 15:26
Колишній головний тренер Ювентуса Андреа Пірло невдовзі може очолити Кремонезе. Про це повідомляє Sport Mediaset.
За інформацією джерела, керівництво новачка Серії А розглядає легендарного італійця разом із наставником Перуджи Массіміліано Альвіні.
Нагадаємо, зараз Пірло перебуває без роботи — його звільнили з Ювентуса в травні минулого року.
За підсумками минулого сезону Кремонезе посів друге місце у турнірній таблиці Серії В і тепер, вперше за 26 років, зіграє в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.
Раніше повідомлялося, що Пірло — фаворит на посаду головного тренера Спеції.