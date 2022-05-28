Колишній головний тренер Ювентуса Андреа Пірло невдовзі може очолити Кремонезе. Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, керівництво новачка Серії А розглядає легендарного італійця разом із наставником Перуджи Массіміліано Альвіні.

Нагадаємо, зараз Пірло перебуває без роботи — його звільнили з Ювентуса в травні минулого року.

За підсумками минулого сезону Кремонезе посів друге місце у турнірній таблиці Серії В і тепер, вперше за 26 років, зіграє в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.

Раніше повідомлялося, що Пірло — фаворит на посаду головного тренера Спеції.