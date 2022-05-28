Италия

Італійський клуб повернувся до еліти вперше за 26 років.

Колишній головний тренер Ювентуса Андреа Пірло невдовзі може очолити Кремонезе. Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, керівництво новачка Серії А розглядає легендарного італійця разом із наставником Перуджи Массіміліано Альвіні.

Нагадаємо, зараз Пірло перебуває без роботи — його звільнили з Ювентуса в травні минулого року.

За підсумками минулого сезону Кремонезе посів друге місце у турнірній таблиці Серії В і тепер, вперше за 26 років, зіграє в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.

Раніше повідомлялося, що Пірло — фаворит на посаду головного тренера Спеції.