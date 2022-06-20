Турецька команда продовжує посилювати склад перед новим сезоном.
Брума, ФК Фенербахче
20 червня 2022, 09:20
Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вінгером ПСВ Брумою.
Орендна угода з 27-річним португальцем розрахована на один рік із правом викупу.
Минулого сезону Брума провів 46 матчів, у яких забив десять голів і віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, Фенербахче є суперником київського Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра відбудеться 19 липня.