21-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.
ЛАССІНА ТРАОРЕ, ФОТО ШАХТАР ДОНЕЦЬК
18 червня 2022, 18:35
Лассіна Траоре зацікавив Фенербахче, повідомляє haber365.
За інформацією джерела, турецький клуб найближчим часом звернеться до Шахтаря з пропозицією оренди з правом викупу.
Повідомляється, що Фенербахче вже контактував із агентами 21-річного футболіста.
У сезоні-2021/22 Траоре провів 7 матчів в українській Прем'єр-лізі та встиг забити 6 голів, після чого отримав серйозну травму.