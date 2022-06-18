Турция

21-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Лассіна Траоре зацікавив Фенербахче, повідомляє haber365.

За інформацією джерела, турецький клуб найближчим часом звернеться до Шахтаря з пропозицією оренди з правом викупу.

Повідомляється, що Фенербахче вже контактував із агентами 21-річного футболіста.

У сезоні-2021/22 Траоре провів 7 матчів в українській Прем'єр-лізі та встиг забити 6 голів, після чого отримав серйозну травму.