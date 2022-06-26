Турция

За одного із суперників виступає одразу четверо українців.

Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про проведення двох контрольних матчів перед зустріччю з київським Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

На час підготовки турецький клуб вирушить до Австрії, де проведе два спаринги проти Партизана та Фехервара. Ігри пройдуть 2 та 6 липня відповідно.

Зазначимо, що у складі Фехервару виступають чотири українці: Богдан Леднєв, Євген Макаренко, Артем Шабанов та Іван Петряк.

Нагадаємо, перша гра другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня. Гра пройде в Польщі, а матч-відповідь відбудеться 27 липня.