Италия

Кім Мін Дже може перебратися до італійської Серії А.

Захисник Фенербахче Кім Мін Дже у літнє трансферне вікно може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного корейця зацікавлений Наполі.

Керівництво "неаполітанців" бачить у футболісті потенційну заміну для Каліду Кулібалі, який має намір покинути клуб.

Минулого сезону Дже провів 39 матчів, у яких забив один гол.

Нагадаємо, Фенербахче є суперником київського Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.