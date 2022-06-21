Кім Мін Дже може перебратися до італійської Серії А.
Кім Мін Дже (справа), Getty Images
21 червня 2022, 13:42
Захисник Фенербахче Кім Мін Дже у літнє трансферне вікно може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного корейця зацікавлений Наполі.
Керівництво "неаполітанців" бачить у футболісті потенційну заміну для Каліду Кулібалі, який має намір покинути клуб.
Минулого сезону Дже провів 39 матчів, у яких забив один гол.
Нагадаємо, Фенербахче є суперником київського Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.