Турция

Турецький гранд посилився ще одним футболістом.

Фенербахче продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно перед іграми з Динамо К у Лізі чемпіонів.

Як повідомляє офіційний сайт Вотфорда, молодий форвард Тіаго Чукур завершив перехід до клубу Суперліги на постійній основі.

Сума трансферу залишається невідомою. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює нападника у 250 тисяч євро.

Минулого сезону Тіаго Чукур відіграв 26 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.