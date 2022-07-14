Турецький гранд посилився ще одним футболістом.
Тіаго Чукур, фото Вотфорд
14 липня 2022, 20:57
Фенербахче продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно перед іграми з Динамо К у Лізі чемпіонів.
Як повідомляє офіційний сайт Вотфорда, молодий форвард Тіаго Чукур завершив перехід до клубу Суперліги на постійній основі.
Сума трансферу залишається невідомою. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює нападника у 250 тисяч євро.
Минулого сезону Тіаго Чукур відіграв 26 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, що раніше Фенербахче домовився про підписання
колишнього нападника Манчестер Юнайтед напередодні матчів проти Динамо.