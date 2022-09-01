Турция

Португалець може змінити клубну прописку.

Кріштіану Роналду хотів залишити Манчестер Юнайтед у поточне літнє трансферне вікно, через те, що він невдоволений командою, тренером і керівництвом.

Останнім часом сторони робили заяви, щодо того, що португальський нападник залишиться у стані "червоних дияволів".

Проте Ajansspor стверджує, що Кріштіану Роанлду досяг принципової домовленості з Фенербахче.

Турецький клуб мобілізував усі свої можливості, щоб підписати зіркового футболіста.

Нагадаємо, що Роналду незадоволений зниженням зарплати в Манчестер Юнайтед через невихід до Ліги чемпіонів.