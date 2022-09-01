Португалець може змінити клубну прописку.
Кріштіану Роналду, getty images
01 вересня 2022, 21:50
Кріштіану Роналду хотів залишити Манчестер Юнайтед у поточне літнє трансферне вікно, через те, що він невдоволений командою, тренером і керівництвом.
Останнім часом сторони робили заяви, щодо того, що португальський нападник залишиться у стані "червоних дияволів".
Проте Ajansspor
стверджує, що Кріштіану Роанлду досяг принципової домовленості з Фенербахче.
Турецький клуб мобілізував усі свої можливості, щоб підписати зіркового футболіста.
Нагадаємо, що Роналду незадоволений зниженням зарплати в Манчестер Юнайтед через невихід до Ліги чемпіонів.