Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 31 серпня.
Футбольне життя влітку не зупинялись ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середу, 31 серпня:
Нідерландський ПСВ зацікавився нападником київського Динамо Віктором Циганковим.
Владислав Кабаєв тим часом підсилив склад "біло-синіх" на тлі багатьох років виступів за луганську Зорю.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вирішив зіграти ще один сезон у клубі.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA