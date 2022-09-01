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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 31 серпня.

Футбольне життя влітку не зупинялись ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 31 серпня:

Нідерландський ПСВ зацікавився нападником київського Динамо Віктором Циганковим.

Владислав Кабаєв тим часом підсилив склад "біло-синіх" на тлі багатьох років виступів за луганську Зорю.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вирішив зіграти ще один сезон у клубі.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA