Англія

37-річний футболіст продовжить виступи на Олд Траффорд.

Кріштіану Роналду не залишить Манчестер Юнайтед до завершення трансферного вікна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, незважаючи на сподівання португальця покинути МЮ, агент Жорже Мендеш не зумів знайти йому нову команду.

Були надії на Наполі, однак і там переговори не мали успіху.

За чутками, Мендеш сподівався, що в заключний день трансферного вікна на Роналду із пропозицією вийде лондонський Челсі, проте "сині" завершують перехід П'єр-Емеріка Обамеянга із Барселони.