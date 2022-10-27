Футболіст буде шукати собі нового менеджера.
Ікарді та Нара, Getty Images
27 жовтня 2022, 23:40
Нападник турецького Галатасарая Мауро Ікарді звільнив свою колишню жінку Ванду Нару з посади агента.
Нарі були призначена агентська комісія у розмірі одного мільйона євро за перехід у Галатасарай, але футболіст попросив не виплачувати її їй.
Читай також: Найбільш ненависні футболісти сучасності
Нара з Ікарді не згодна. Офіційно вона має отримати гроші, адже була єдиним представником аргентинця у перемовинах.
Нагадаємо, що Ікарді спричинив бійку та вилучення для голкіпера суперників у дебютному матчі за Галатасарай.