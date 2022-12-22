Турция

Мерт Четін може повернутися на Батьківщину.

Карагюмрюк цікавиться центрбеком Мертом Четіном, який не входить до планів Верони і може піти у січні. Про це повідомив у своєму Твіттері авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

Останні кілька місяців 25-річний турецький оборонець провів в оренді у Лечче, проте з'явився на полі лише раз. До того Четін також віддавався в оренду до Кейсеріспора.

Першим же клубом Четіна в Італії стала Рома, до складу якої захисник перебрався з Генчлербірлігі влітку 2019 року, проте закріпитися в її складі Мерт також не зумів.

Нагадаємо, що головним тренером клубу Фатіх Карагюмрюк є легенда італійського футболу Андреа Пірло. Наразі стамбульці знаходяться на п'ятнадцятій із дев'ятнадцяти сходинок турецької Суперліги.