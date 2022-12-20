ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легендарний італієць міг опинитися у чемпіонаті Іспанії.

Колишній півзахисник національної збірної Італії, Мілана та Ювентуса Андреа Пірло зізнався, що міг перейти до мадридського Реалу після перемоги на чемпіонаті світу-2006, який проходив у Німеччині.

"Ми щойно виграли чемпіонат світу, але ще не знали, що буде далі. Я був дуже-дуже близький до того, щоб перейти в Реал, але потім нам сказали, що Мілан може взяти участь у кваліфікації Ліги чемпіонів і знову буде допущений до Серії А.

Мені одразу запропонували новий контракт, і клуб зробив багато, щоб утримати мене", — цитує слова Андреа Пірло FourFourTwo.

Нагадаємо, що після сезону-2005/06 "росонері" фігурували у скандалі за договірними матчами, через що з Мілана зняли очки. Ювентус, у свою чергу, відправили до Серії Б.