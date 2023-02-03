Турция

Бельгієць переїжджає до Туреччини.

Башакшехір підписав нападника Севільї Аднана Янузая. Про це повідомляється на офіційному сайті турецького клубу.

27-річний бельгієць дограє сезон 2022/23 в Башакшехірі на правах оренди. Про право викупу не повідомляється. В новому клубі він виступатиме під 11-м номером.

Нагадаємо, права на Аднана належать Севільї, в яку він перейшов влітку 2022 року на правах вільного агента. За андалусійців він зіграв 6 матчів, результативними діями не відзначався.

Крім Севільї Янузай за свою кар'єру встиг пограти за Манчестер Юнайтед, Сандерленд, Боруссію Д. і Реал Сосьєдад.