Іспанія

Італійський фахівець відсвяткував 2 професійних ювілея.

Перемога Реала над Валенсією (2:0) в рамках чемпіонату Іспанії стала знаковою для наставника "вершкових" Карло Анчелотті.

По-перше, поєдинок проти "кажанів" став 850-им, який італієчь провів на чолі команд із топ-5 ліг. По-друге, перемога стала для "тата Карло" 150-ою в мадридському Реалі.

Нагадаємо, Анчелотті встиг потренувати Реджану, Парму, Ювентус, Мілан, Челсі, ПСЖ, Баварію, Евертон і Наполі.

Нагадаємо, Бензема отримав травму у матчі з Валенсією.