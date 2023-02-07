Кількість загиблих після землетрусу в Туреччині перевищила вже 3,5 тисяч людей.
Бариш Башдаш, fanatik.com.tr
07 лютого 2023, 17:52
Захисник Єні Малатьяспор Бариш Башдаш зазнав серйозної травми внаслідок землетрусу в Туреччині. Про це повідомляє Fanatik.
За інформацією джерела, 33-річний турок під час стихійного лиха вистрибнув з балкону свого будинку на другому поверсі.
Футболіст отримав серйозну травму ноги та був доставлений до лікарні. Більш детальної інформації про травму наразі немає.
Цього сезону Башдаш провів 14 матчів у другому дивізіоні Туреччини, в яких зробив дві результативні передачі.
Зазначимо, що кількість жертв після землетрусів у Туреччині вже перевищила понад 3,5 тисячі людей.
Раніше повідомлялося, що Крістіан Атсу — живий, а спортивний директор Хатайспора досі під завалами.