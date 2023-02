Колишній нападник збірної Сирії, клубів з Йорданії та місцевої Ліги Надір Джохадар загинув під час землетрусу.

Нагадаємо, що потужний землетрус пройшов не тільки у Туреччині, а у Сирії, Румунії та інших країнах.

Будинок Джохадар у місті Джабле, яке розташоване поблизу кордону з Туреччиною, був зруйнований, і його тіло знайшли під завалами. Поруч також знайшли його сина, на жаль, мертвим.

Про це написала федерація футболу Сирії. Також відомий карикатурист Омар Момані згадав про Джохадара у своїй новій праці.

احر التعازي الى الشعب السوري والتركي

فقدنا العديد من الارواح منها نجم منتخب سورية نادر جوخدار والذي توفى ضحية للزلزال



My deepest condolences to the Syrian and Turkish people

We lost many lives, including Syria footballer, Nader Joukhadar, who died as a victim of the earthquake pic.twitter.com/6MNkrertDn