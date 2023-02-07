Їх знайшли у руїнах будівлі...
Надір Джохадар та його син, world-today-news
07 лютого 2023, 18:20
Колишній нападник збірної Сирії, клубів з Йорданії та місцевої Ліги Надір Джохадар загинув під час землетрусу.
Нагадаємо, що потужний землетрус пройшов не тільки у Туреччині, а у Сирії, Румунії та інших країнах.
Будинок Джохадар у місті Джабле, яке розташоване поблизу кордону з Туреччиною, був зруйнований, і його тіло знайшли під завалами. Поруч також знайшли його сина, на жаль, мертвим.
Про це написала федерація футболу Сирії. Також відомий карикатурист Омар Момані згадав про Джохадара у своїй новій праці.
Раніше повідомлялось, що з під завалів дістали колишнього вінгера Челсі та Ньюкаслу Крістіана Атсу. Він живий, але поранений.