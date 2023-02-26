Турция

І клуб, і гравець задоволені один одним.

Минулого літа легенда Наполі Дріс Мертенс відмовився від переходу до Ювентуса на вигідних умовах і перебрався до Галатасараю, підписавши зі стамбульським грандом контракт на 1 рік.

Втім, як повідомляє у своєму Твіттері авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра, бельгієць має всі шанси залишитися у стані "левів" до 2024 року (без уточнень щодо місяця), адже обидві сторони задоволені співпрацею.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні нападник забив 5 м'ячів та віддав 2 асисти у 20 матчах у складі лідера турецької Суперліги.

Після страшного землетрусу, що сколихнув Туреччину та Сирію 6 лютого цього року, Мертенс розвантажував гуманітарну допомогу.