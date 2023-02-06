Бразилець матиме змогу реанімувати кар'єру.
ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ, GETTY IMAGES
06 лютого 2023, 22:26
Лідер чемпіонату Туреччини Галатасарай хоче орендувати у Астон Вілли Філіппе Коутінью, повідомляє NTV Spor.
За інформацією джерела, турецький клуб розглядає можливість оренди бразильця з правом викупу. Стати на заваді висока зарплата гравця. Проте якщо Астон Вілла буде готова віддати Філіппе в оренду та розділити виплату зарплати, то перехід реальний.
Нагадаємо, що у травні 2022 року англійський клуб викупив контракт футболіста в Барселони за 20 мільйонів євро. Він провів 39 матчів за бірмінгемців в усіх змаганнях, у яких забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.
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