Турция

Бразилець матиме змогу реанімувати кар'єру.

Лідер чемпіонату Туреччини Галатасарай хоче орендувати у Астон Вілли Філіппе Коутінью, повідомляє NTV Spor.

За інформацією джерела, турецький клуб розглядає можливість оренди бразильця з правом викупу. Стати на заваді висока зарплата гравця. Проте якщо Астон Вілла буде готова віддати Філіппе в оренду та розділити виплату зарплати, то перехід реальний.

Нагадаємо, що у травні 2022 року англійський клуб викупив контракт футболіста в Барселони за 20 мільйонів євро. Він провів 39 матчів за бірмінгемців в усіх змаганнях, у яких забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

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