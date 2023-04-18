Турция

Відомий плеймейкер є кандидатом у парламент від партії Реджепа Ердогана.

Наприкінці березня цього року офіційно стало відомо про те, що іменитий атакуючий півзахисник національної збірної Німеччини Месут Озіл, переважно відомий за виступами на клубному рівні за мадридський Реал та лондонський Арсенал, прийняв рішення завершити професійну футбольну кар'єру та повісити бутси на цвях у віці 34 років.

Як повідомляє видання Turkiyenewspaper, німецький плеймейкер турецького походження визначився, чим планує зайнятися після завершення виступів у боротьбі у футболі.

За інформацією джерела, Озіл планує розпочати політичну кар'єру в Туреччині та вже отримав статус кандидата до місцевого парламенту від правлячої політичної сили "Партія справедливості та розвитку", лідером якої є діючий президент країни Реджеп Ердоган.

Зазначимо, що Озіл та Ердоган вже не перший рік мають доволі теплі стосунки. Так, президент Туреччини зі своєю дружиною були свідками на весіллі у Месута у 2019 році.

Також нагадаємо, що саме після спільної фотографії з Ердоганом перед чемпіонатом світу-2018, яка викликала шквал критики на адресу футболіста, Озіл вирішив піти зі збірної Німеччини та завершити міжнародну кар'єру.