Турция

Футболіст перейшов у новий клуб на правах вільного агента.

Півзахисник Рейнджерса Раян Кент продовжить кар'єру у Фенербахче, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

26-річний англієць перебрався до переможців Кубка Туреччини-2022/23 на правах вільного агента. Футболіст підписав з "канарками" чотирирічний контракт.

У поточному сезоні фланговий гравець провів 44 матчі, забивши три голи та віддавши десять гольових передач.

Нагадаємо, вихованець англійського Ліверпуля Раян Кент не зміг знайти себе в складі рідної команди, тож після кількох років оренд у Ковентрі, Барнслі, німецькому Фрайбурзі, Брістоль Сіті опинився в шотландському Рейнджерс.