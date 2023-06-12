Італія

Оренда бельгійця може бути продовжена.

Ромелу Лукаку провів сезон в Інтері на правах орендної угоди, проте його майбутнє залишається невизначеним.

Як повідомляє Corriere dello Sport, керівництво "нерадзуррі" розглядає можливість продовження орендної угоди з бельгійцем ще на один сезон. Щоправда, міланці хочуть оформити її на вигідніших для себе умовах. Нагадаємо, за оренду цього сезону вони заплатили Челсі близько 8 мільйонів євро і повністю покривали зарплату футболіста.

У поточному сезоні 29-річний футболіст провів 37 матчів у всіх турнірах за Інтер: на його рахунку 14 голів та 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у стан Реала.