Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Вінісіус Жуніор та Родріго змінили номери в Реалі.

За інформацією джерела, Вінісіус змінив 20-й номер на 7-й, який раніше носив Азар. Відтепер з 20-ою на спині гратиме Фран Гарсія.

Vinicius Júnior has changed his number as he will wear number 7 next season 🇧🇷



New shirt number also for Rodrygo who will wear number 11 starting from July. pic.twitter.com/9QrEblBB9t