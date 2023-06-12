Лідери Реала змінили ігрові номери.
ВІНІСІУС ЖУНІОР, GETTY IMAGES
12 червня 2023, 15:06
Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Вінісіус Жуніор та Родріго змінили номери в Реалі.
За інформацією джерела, Вінісіус змінив 20-й номер на 7-й, який раніше носив Азар. Відтепер з 20-ою на спині гратиме Фран Гарсія.
Родріго більше не гратиме під 21-м номером. Тепер на його спині красуватиметься 11-ка, яку він взяв після відходу Асенсіо.
Раніше повідомлялось, що Вінісіуса визнано найкращим гравцем сезону в Реалі.