Турция

Потужне підсилення для турецького клубу без жодних витрат на трансфер.

Івуарійський нападник Вілфірд Заха в своїй професійній кар’єрі виступав у складах виключно двох команд — після проходження циклу підготовки в розташуванні лондонського Крістал Пелес гравець у 2013 році за 11,75 млн євро опинився в Манчестер Юнайтед, і вже потім розпочався період щопіврічних його оренд в обох напрямках із підсумковим поверненням назад до "склярів" у 2015 році за 3,8 млн євро.

Із тих пір 30-річний виконавець не змінював клуб, аж до настання поточної трансферної кампанії, коли в нього банально завершився контракт із Пелес.

Одразу ж перед гравцем на цьому тлі постав цікавий вибір — податись за великими грошима до Саудівської Аравії та зіграти з Кріштіану Роналду в одній команді, обрати несподіваний варіант із мадридським Атлетіко чи взагалі опинитись у французькому Парі Сен-Жермен серед провідних гравців Європи.

Однак у підсумку найактивнішим претендентом на Заха наразі є турецький Фенербахче, який відчув можливість отримати футбольного майстра без жодної компенсації, тому наразі активно просуває перемовини з представниками Вілфріда.

Ідеться про довгостроковий контракт аж до 2027 року.

За сезон Заха забив сім голів та віддав три гольові передачі в 28 матчах.