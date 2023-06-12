Футболіст може змінити команду влітку.
Вілфрід Заха, getty images
12 червня 2023, 20:27
Нападник Вілфрід Заха зацікавив Парі Сен-Жермен та деякі клуби з Саудівської Аравії. Його контракт із Крістал Пелас спливає вже цього літа.
Як повідомляє видання The Guardian, івуарійський вінгер готовий відмовити Ан-Насру, за який виступає Кріштіану Роналду заради парижан.
Зазначимо, що цього сезону Заха провів 28 матчів на клубному рівні, в яких забив сім м'ячів і віддав три асисти.
Нагадаємо, що у підписанні івуарійця також зацікавлений представник елітного дивізіону чемпіонату Іспанії — Атлетіко.