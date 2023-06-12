Англія

Футболіст може змінити команду влітку.

Нападник Вілфрід Заха зацікавив Парі Сен-Жермен та деякі клуби з Саудівської Аравії. Його контракт із Крістал Пелас спливає вже цього літа.

Як повідомляє видання The Guardian, івуарійський вінгер готовий відмовити Ан-Насру, за який виступає Кріштіану Роналду заради парижан.

Зазначимо, що цього сезону Заха провів 28 матчів на клубному рівні, в яких забив сім м'ячів і віддав три асисти.

Нагадаємо, що у підписанні івуарійця також зацікавлений представник елітного дивізіону чемпіонату Іспанії — Атлетіко.