Турция

Івуарієць обрав Туреччину.

Вілфрід Заха перебуваючи у стані вільного агента зацікавив ряд клубів, проте обрав турецький гранд — Галатасарай.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, угоди підписано строком на три сезони — до 2026 року.

Зарплатня івуарійського футболіста складе 4,35 мільйона євро на сезон. Також він отримає підписаний бонус у розмірі 2,33 мільйона євро.

У минулому сезоні Вілфрід Заха провів 28 поєдинків, у яких він забив сім голів та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що клуби з Саудівської Аравії, а також деякі європейські гранди цікавились Заха та пропонували йому більшу зарплатню.