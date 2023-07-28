Турция

Бразилець планує вляпатись у бруд.

Легіонери Шахтаря продовжують шукати варіанти розвитку кар'єру в інших чемпіонатах. Тете не став виключенням.

Як повідомляє журналіст Ягіз Сабункуоглу, бразильський вінгер розірвав контракт з Шахтарем та відправився у Туреччину, щоб домовитись з Фенербахче.

У минулому сезоні бразилець відіграв 33 матчі, забивши сім голів та віддавши п’ять гольових передач.

Зазначимо, що Фенербахче раніше їздив на росію, щоб взяти участь у товариському турнірі, який організував зеніт.

Крім того, стамбульці після товариської зустрічі у березні підписали угоду про дворічний обмін футболістами і розвиток інших проектів з пітерським колективом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете узгодив умови контракту з Наполі.