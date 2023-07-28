Бразилець планує вляпатись у бруд.
Тете, фото getty images
28 липня 2023, 19:00
Легіонери Шахтаря продовжують шукати варіанти розвитку кар'єру в інших чемпіонатах. Тете не став виключенням.
Як повідомляє журналіст Ягіз Сабункуоглу, бразильський вінгер розірвав контракт з Шахтарем та відправився у Туреччину, щоб домовитись з Фенербахче.
У минулому сезоні бразилець відіграв 33 матчі, забивши сім голів та віддавши п’ять гольових передач.
Зазначимо, що Фенербахче раніше їздив на росію, щоб взяти участь у товариському турнірі, який організував зеніт.
Крім того, стамбульці після товариської зустрічі у березні підписали угоду про дворічний обмін футболістами і розвиток інших проектів з пітерським колективом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете узгодив умови контракту з Наполі.