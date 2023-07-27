Італія

Неймовірний стрибок у кар’єрі форварда Шахтаря.

Бразильський нападник донецького Шахтаря Тете з моменту початку повномасштабної агресії залишив межі України й у підсумку догравав той сезон в оренді в складі французького Ліона.

Розташування "ткачів" 23-річний виконавець залишив лише взимку 2023 року, коли відправився на тимчасових умовах до кризового англійського Лестера.

Однак кампанія добігла завершення, тож перед футболістом настав момент вибору щодо свого подальшого майбутнього.

Повертатись до України Тете так і не захотів, хоча це й не дивно, адже італійський преса розмістила свіжу новину про інтерес щодо нього збоку чинних чемпіонів країни — Наполі.

"Партенопеї" захотіли мати в своєму складі нового флангового нападника, за наявності Ірвінга Лосано та Маттео Політано, і вже узгодили трирічний контракт із гравцем Шахтаря.

Зазначається, що Тете все ще може скористатись "правилом ФІФА" щодо дострокового розірвання контракту з "гірниками" й перейти до Наполі безкоштовно.

У минулому сезоні бразилець відіграв 33 матчі, забивши сім голів та віддавши п’ять гольових передач.